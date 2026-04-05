В Волгоградской области из 33 пропавших человек не нашли семерых

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Волгоградской области в марте получили 33 заявки на поиск пропавших людей. Семерых до сих пор так и не нашли – ни живыми, ни мертвыми.

Как сообщили добровольцы, по итогам месяца работы удалось отыскать живыми 18 жителей региона. К сожалению, пятерым волгоградцам помочь уже не удалось – об обнаружении их тел были проинформированы правоохранители и родственники.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, - уточнили в волгоградском отряде «ЛизаАлерт».





