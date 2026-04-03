В Волгоградской области оглашен приговор бывшему начальнику отделения – старшему судебному приставу Жирновского районного отделения судебных приставов ГУ ФССП РФ по Волгоградской области за мошенничество и растрату. 42-летняя фигурантка дела обвинялась в хищении около 900 тысяч бюджетных рублей.

Как сообщили в прокуратуре региона, бывшего старшего судебного пристава приговорили к 2,5 годам колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребенком совершеннолетия. Также этим же приговором осужден её 38-летний пособник к штрафу в 100 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что фигурантка дела предложила своему знакомому фиктивно трудоустроиться водителем в районное отделение судебных приставов и ежемесячно отдавать ей половину зарплаты. Также она систематически похищала деньги, которые якобы тратила на бензин. Всего таким способом в период с февраля 2011 года по сентябрь 2023 года ей удалось похитить около 900 тысяч рублей.

Бывшее должностное лицо признали виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). Ее 38-летний знакомый этим же приговором осужден за пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Вину женщина признала частично, ее пособник – полностью. Суд обязал осужденную возместить причиненный государству ущерб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU

