Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Забирала деньги на бензин и ползарплаты: под Волгоградом осудили экс-начальницу районного отделения ГУФССП

Расследования 03.04.2026 15:16
03.04.2026 15:16


В Волгоградской области оглашен приговор бывшему начальнику отделения – старшему судебному приставу Жирновского районного отделения судебных приставов ГУ ФССП РФ по Волгоградской области за мошенничество и растрату. 42-летняя фигурантка дела обвинялась в хищении около 900 тысяч бюджетных рублей.

Как сообщили в прокуратуре региона, бывшего старшего судебного пристава приговорили к 2,5 годам колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребенком совершеннолетия. Также этим же приговором осужден её 38-летний пособник к штрафу в 100 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что фигурантка дела предложила своему знакомому фиктивно трудоустроиться водителем в районное отделение судебных приставов и ежемесячно отдавать ей половину зарплаты. Также она систематически похищала деньги, которые якобы тратила на бензин. Всего таким способом в период с февраля 2011 года по сентябрь 2023 года ей удалось похитить около 900 тысяч рублей.

Бывшее должностное лицо признали виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). Ее 38-летний знакомый этим же приговором осужден за пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Вину женщина признала частично, ее пособник – полностью. Суд обязал осужденную возместить причиненный государству ущерб.  

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

Фото из архива V102.RU

