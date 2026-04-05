Фотограф – дизайнер Рафаэль Мурадьян скончался в возрасте 75 лет. Трагическую новость сообщил Волгоградский музыкальный театр, где многие годы Рафаэль Альбертович работал фотографом.

- Его работы отличались особым взглядом на театр — он умел поймать не только действие на сцене, но и ту неповторимую магию, которая рождается только в живом искусстве. Мы будем вспоминать Рафаэля Альбертовича как человека с чутким сердцем, готового поддержать и вдохновить, - говорится в некрологе. - Коллеги, друзья и многочисленные почитатели его таланта скорбят о невосполнимой утрате. Светлая память о Рафаэле Альбертовиче навсегда останется в сердцах всех, кто знал и ценил его творчество.

Прощание с Рафаэлем Мурадьяном пройдет во вторник, 7 апреля, по адресу: ул. Землячки, 74 (ритуальный комплекс «Память») в 12 час. 15 мин., зал 2.

Фото: Волгоградский музыкальный театр





