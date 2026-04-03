Волгоградского журналиста Виталия Кошелева оставили в СИЗО

Волгоградскому журналисту Виталию Кошелеву не удалось выйти на свободу. Апелляционная жалоба его защитника на изменение меры пресечения журналисту с заключения под стражу на запрет определенных действий оставлена без удовлетворения, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Как ранее сообщалось, журналисты Виталий Кошелев и Алексей Серовой были задержаны 25 марта по подозрению в вымогательстве денежных средств у главного врача волгоградской поликлиники. Они требовали от медика передачи им 1 260 000 рублей за нераспространение в отношении неё и её близких заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. В случае отказа платить, ей угрожали обнародованием этой информации в одном из мессенджеров. Виталий Кошелев в ходе допроса признал свою вину.
Центральный районный суд заключил его под стражу до 23 мая. Рассмотрев апелляционную жалобу журналиста, областной суд оставил без изменения назначенную ему меру пресечения. Постановление вступило в законную силу.
Другой задержанный вместе с Кошелевым журналист Алексей Серовой ранее был отправлен судом под домашний арест.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Серовой и Кошелев администрировали канал «Волгоградские слухи», в которым публиковалась информация, не подлежащая разглашению, а также компрометирующие известных горожан сведения. Перед тем как потребовать деньги, полагают следователи, Кошелев и Серовой опубликовали серию постов, «обличавших» главврача поликлиники. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ и СК СУ по Волгоградской области.