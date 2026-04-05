



Мальчики да девочки

Свечечки да вербочки

‎Понесли домой.

Огонечки теплятся,

Прохожие крестятся,

‎И пахнет весной... А. Блок





В храмах Волгограда отмечают Вербное воскресенье. Как горожане встречают праздник, наполненный ожиданием главного для всех верующих торжества, расскажем в материале ИА «Высота 102».





В Александро-Невском соборе сегодня в буквальном смысле негде упасть яблоку. Но, удивительно, что при таком количестве прихожан в храме, залитом светом утреннего солнца, царит необыкновенная тишина. Она становится олицетворением того праздничного предвкушения, которое приглушает все внешнее и, напротив, обостряет все внутренние ощущения и переживания. В этой тишине многоликий голос хора «ударяется» в потолок и, разбиваясь на тысячи отголосков, разлетается эхом по всему помещению, заполняет каждый его уголок.





- В этот день Господь входит в Иерусалим, как царь. И это очень символично, потому что мы, как верующие люди, также встречаем его, как царя. И эта встреча должна проходить с чистым сердцем и верой. Без каких-либо сомнений, которые когда-то допустили евреи. Мы не хотим отступать от Христа, распинать его вторично в своей душе, поэтому этот праздник для нас - праздник утверждения веры, - рассказывает протоиерей Олег Почтаков.





Волгоградцы спешат на воскресную службу с букетиками вербы. Маленькими и хрупкими веточками, пушистыми «снопами» или охапкой веток размером с половину человеческого роста. Дождавшись освящения, они одновременно поднимают ветви вверх, и в этом унисоне ощущается необыкновенное единение мыслей и надежд. Впереди - самые скорбные дни всех верующих. Но, пережив их, они вновь увидят свет и весну. Весну жизни и своей души.





- Страстную неделю нужно провести очень внимательно и сосредоточенно. На вторник в этом году выпадает Благовещение, дальше мы будем ждать Причастия в Великий четверг, в пятницу поклонимся распятому и умершему Иисусу Христу при вынесении плащаницы, духовно готовясь к Пасхе. Конечно, нам важно соблюсти меру, не увлекаясь всем внешним - выпечкой куличей, приготовлением праздничных блюд. Опытные христиане знают, что накануне Пасхи нужно пускать в свою жизнь как можно меньше суеты. Пожалуй, это главный совет для всех горожан, - заключает священник из Волжского.

Фото Алевтины Журавлевой и Волгоградской епархии