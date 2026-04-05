Замены решили всё: «Ротор» побеждает «Нефтехимик» со счётом 3:1

На стадионе «Волгоград Арена» завершился матч 27‑го тура Первой лиги, в котором местный «Ротор» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча, собравшая 18 067 зрителей, получилась насыщенной и драматичной – хозяева поля одержали волевую победу со счётом 3:1.


Матч начался с контроля мяча футболистами «Ротора». Гости отдали инициативу, сделав ставку на контратаки. На 15-й минуте нижнекамцы соорудили быстрый выпад: Моисеев из-за пределов штрафной мощно пробил под перекладину, Никита Чагров в отчаянном прыжке перевёл мяч на угловой. После подачи корнера нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов открыл счёт. Удар головой в дальний угол застал оборону «Ротора» врасплох – 0:1.


Однако волгоградцы не растерялись и быстро восстановили равенство. На 24‑й минуте Артём Симонян сравнял счёт. Комбинация развивалась стремительно: Сафронов отдал передачу налево, Эльдарушев прострелил вдоль ворот, а Симонян в касание замкнул передачу на дальней штанге – 1:1.


Первый тайм завершился при равном счёте, хотя моменты возникали у обеих команд. После перерыва игра оставалась напряжённой, но долгое время ни одной из сторон не удавалось выйти вперёд.

Ключевым моментом матча стали замены, произведённые тренером «Ротора». На 79‑й минуте на поле вышли Саид Алиев и Давид Давидян, которые и решили исход встречи.


На 81‑й минуте Алиев чуть ли не первым касанием вывел хозяев вперёд. В борьбе с защитником он исхитрился нанести удар по летящему мячу в падении. Голкипер «Нефтехимика» дотянулся до мяча, но не смог ликвидировать угрозу – 2:1.


Через пять минут Давидян зафиксировал окончательный счёт. Получив мяч недалеко от штрафной, он продвинулся вперёд и хлёстким ударом с 20-и метров пробил в дальний верхний угол – 3:1. 


«Ротор» продемонстрировал характер и умение перестраиваться по ходу матча. Если в первом тайме команда искала пути к воротам через фланги, то во второй половине акцент сместился на игру в центре поля и использование замен. Алиев и Давидян, вышедшие на поле во второй половине встречи, добавили остроты атаке и реализовали свои моменты.


«Нефтехимик», в свою очередь, выглядел организованно в обороне, но не смог сдержать натиск хозяев в концовке. Команда из Нижнекамска имела шансы забить ещё в первом тайме, но либо выручал вратарь «Ротора» Чагров, либо мяч шёл мимо ворот.


«Ротор» (Волгоград) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 3:1 (1:1).

5 апреля. Волгоград. Стадион: «Волгоград Арена». 18067 зрителей.

Судьи: Евгений Галимов (Екатеринбург), Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Игорь Золотарев (Брянск).

«Ротор»: Чагров, Клещенко, Шильников, Бардыбахин (Коротков, 72), Покидышев, Трошечкин, Сафронов (Храмцов, 90), Симонян (Давидян, 79), Родионов (Азнауров, 72), Макаров, Эльдарушев (Алиев, 79).

«Нефтехимик»: Кашинцев, Ситдиков (Шадринцев, 71), Кахидзе, Толстопятов, Родин, Кокоев (Кантария, 46), Никитин (Мусалов, 75), Валиахметов, Моисеев (Кучугура, 71), Шильцов, Магомедов (Машуков, 75).

Голы: Магомедов, 16 (0:1). Симонян, 24 (1:1). Алиев, 81 (2:1). Давидян, 86 (3:1).

Предупреждены: Покидышев, 68 (Грубая игра), Алиев, 81 (неспортивное поведение) – Кокоев, 36 (срыв перспективной атаки).


После этого матча «Ротор» сохранил четвёртое место, команда набрала 42 очка в 27 играх. Эта виктория позволила волгоградцам продлить выигрышную серию до трёх побед. 


Следующий матч «Ротор» проведёт дома 12 апреля против саратовского «Сокола», идущего на последнем месте.








Александр Веселовский

Фото Геннадия Гуляева

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт 05.04.2026 23:13
