Расследования

Хулиган из Волжского за погоню и стрельбу отделался условным сроком

Расследования 21.05.2019 14:28
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21.05.2019 14:28


К двум годам лишения свободы условно за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия, приговорен житель Волжского, устроивший на дороге погоню со стрельбой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой апелляционное определение Волгоградского облсуда, приговор пытался обжаловать потерпевший, утверждая, что его обидчику суд первой инстанции вынес мягкое наказание за содеянное. И просил апелляционную инстанцию вынести не условное, а реальное наказание.
В суде установлено, что осужденный, преследуя на дороге потерпевшего, демонстрировал опасное вождение, а затем, находясь на проезжей части, достал пневматический газобаллонный пистолет и произвел выстрел в стекло правой передней пассажирской двери автомобиля "Рено Логан", в салоне которого находился потерпевший. Свою вину в хулиганстве волжанин признал, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, т.е без исследования доказательств.
На суде потерпевший утверждал, что его обидчик ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания не принес ему извинений, не возместил добровольно даже частично моральный вред и материальный ущерб.
Однако апелляционная инстанция посчитала, что приговор является законным и обоснованным. 

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