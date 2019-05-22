Расследования 16.05.2019 18:50
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16.05.2019 18:50
В Волгоградской области полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении школьной учительницы. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, 30-летняя уроженка Узбекистана для получения работы использовала поддельные дипломы.
У нее была специальность биолога-эколога, дававшая ей право работать старшей вожатой. Однако, для трудоустройства в школу требовался диплом о профессиональной переподготовке. В 2015 году женщина купила через интернет поддельные дипломы “Уральского института повышения квалификации и переподготовки”. Липовые “корочки” давали ей возможность преподавать в школе английский язык и химию. Документы обошлись ей в 24 тысячи рублей. Через год она вела английский в трех школах Иловлинского района. В одной из них она стала классным руководителем.
В прошлом году она за 30 тысяч рублей купила еще один поддельный диплом “Казанского (Приволжского) федерального университета”. После этого женщина стала преподавать еще и химию. Когда обман вскрылся, было возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа". Его расследованием занимались сотрудники регионального главка МВД.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и уже вскоре уголовное дело будет передано в суд Иловлинского района.
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