Накануне самых цветочных дней в году волгоградские производители тюльпанов терпят серьезные убытки. По их словам, оптовая цена на главный подарок к 8 Марта снизилась на фоне низкого спроса, переизбытка предложений, а также начавшейся на рынке паники.

- Производители и крупные оптовики буквально рвут на себе волосы, - рассказывает знакомый с ситуацией волгоградец. – Перед 8 Марта оптовая цена в очередной раз снизилась. Правда, обычным покупателям рассчитывать на какие-то существенные скидки не приходится. Стоимость тюльпанов на рынках и в магазинах будет примерно такой же, как и в прошлом году.


В плюсе от неожиданного понижения закупочной цены, отмечает один из крупных производителей, в этом сезоне останутся лишь перекупщики.

- Конечно, все хотят заработать. Поэтому и те, кто взял тюльпан за 50 рублей, и те, кто заплатил за него 80 рублей, скорее всего выставят свой товар за 150 рублей, - продолжает собеседник ИА «Высота 102».

О необычных тенденциях на цветочном рынке волгоградцы говорили еще задолго до наступления самого «горячего» сезона. По их словам, новые прайсы обусловлены низким спросом у закупщиков, которые в прошлом году не получили ожидаемой прибыли.

– Честно говоря, такого я еще не встречал – в январе цена на тюльпан по предзаказу стала снижаться, – рассказывал один из крупных волгоградских производителей. – Этот шаг связан с тем, что среди оптовиков снизился спрос на цветок – в прошлом году многие из них попросту не расторговались. Цены на тюльпаны тогда подскочили вверх, а розничные покупатели старались сохранить прежний бюджет. То есть человек как тратил тысячу рублей на букет, так и тратил – просто в его руках оказывалось меньше цветов. Из-за весьма ощутимого сокращения заказов производители и пошли на снижение.

За несколько дней до традиционного предпраздничного бума в регионе начались массовые проверки продавцов, торгующих цветущим и ароматным ощущением праздника. Вместе с полицейскими сотрудники контрольного управления следят не только за наличием всех необходимых разрешений, но и за условиями хранения тюльпанов и роз.

Нарушителям грозят штрафы по ст. 8.3 КоАП Волгоградской области (Осуществление торговли, организация общественного питания, предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для этого мест). Наказание для физических лиц предусматривает от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных – от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.

Фото из архива V102.ru

