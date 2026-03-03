Индивидуальный предприниматель из Волгоградской области оштрафована за незаконное использование объекта интеллектуальной собственности. По данным арбитражного суда, иск к ИА Кашперко Н.А. предъявило ООО «Студия анимационного кино «Мельница», которое является обладателем исключительных авторских прав на изображения мультяшного «Лунтика». Однако в торговой точке в поселке Краснооктябрьский под Волгоградом был установлен факт реализации мягкой игрушки с изображением героя мультфильма без разрешения правообладателя.