Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
РБК: МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных судей

Расследования 27.02.2026 10:53
27.02.2026 10:53


Следственный департамент МВД возбудил уголовные дела в отношении девяти футбольных судей. По данным РБК, арбитры подозреваются в получении незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей в рамках Российской премьер‑лиги (РПЛ) и Первой лиги. 

Обвинения предъявлены арбитрам РПЛ – Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, судьям Первой лиги – Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову, а также бывшему арбитру Первой лиги Игорю Захарову. Им вменяется оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 4 ст. 184 УК РФ). В случае признания виновными фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Расследование началось летом 2025 года с задержания совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего гендиректора клуба Валерия Скородумова. Им инкриминировали попытку подкупа судей для обеспечения нужных результатов как минимум в трёх матчах.

Одним из ключевых эпизодов стало дело представляющего Волгоград арбитра Богдана Головко, задержанного в июле 2025 года. Следствие считает, что он допустил грубые ошибки в пользу «Торпедо» в решающем матче против «КАМАЗа» в мае 2025 года. Игра между «Торпедо» и «КАМАЗом» завершилась ничьей со счётом 1:1, и это позволило столичному клубу напрямую выйти в РПЛ. Экспертно‑судейская комиссия РФС признала одну из ошибок арбитра. Этот эпизод стал частью масштабного расследования, затронувшего сразу девять арбитров.

На фоне расследования Российский футбольный союз (РФС) принял жёсткие меры: «Торпедо» исключили из сезона РПЛ‑2025/26 и оштрафовали на 5 миллионов рублей за попытку организации договорных матчей; бюро исполкома РФС планирует исключить фигурантов дела из списков судей на сезон 2025/2026 до завершения следствия; председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что в случае оправдания арбитров вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке.

– РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, – это вопрос доверия к честности футбола, – подчеркнул Каманцев.

Александр Веселовский

Фото: сгенерировано ИИ

11:58
Новенькие «Лады» вручили пострадавшим на производстве волгоградцамСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде осудят рецидивиста, забившего до смерти пассажира автобусаСмотреть фотографии
10:55
Власти Волгограда за наледь на крышах пригрозили крупными штрафами УК и ТСЖСмотреть фотографии
10:53
РБК: МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных судейСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области в первый день весны потеплеет до +6 градусовСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области производство мясных полуфабрикатов выросло до 40 тыс. тоннСмотреть фотографии
09:26
Планы на новый сезон: на «Красном октябре» прошла встреча руководства и заводской сборной по футболуСмотреть фотографии
09:19
Копила на квартиру: молодая волгоградка отдала мошенникам больше двух миллионов рублейСмотреть фотографии
09:03
Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетовСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцам стали чаще блокировать банковские счета. Как этого избежать?Смотреть фотографии
08:04
В Минобороны сообщили о 95 сбитых беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:43
«Это не тренд и не элемент культуры»: врач-психиатр - о депрессии и невероятном спросе на антидепрессантыСмотреть фотографии
07:17
Действовавший более трех часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
«Возможны тяжелые осложнения и даже летальный исход»: врач-инфекционист рассказала о рисках распространяющегося «свиного» гриппаСмотреть фотографии
06:49
Резкие обрушения температуры ждут Волгоградскую область в последние дни зимыСмотреть фотографии
06:20
Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области сегодня ночьюСмотреть фотографии
05:56
«Это не просто вещь, а подарок из дома»: мама погибшего участника СВО усовершенствовала модель одеяла-«невидимки»Смотреть фотографии
21:19
Жители Волгоградской области 28 тысяч раз жаловались на УК и ЖКХСмотреть фотографии
20:35
Волгоградцам предлагают оформить QR-код для получения соцуслуг. Зачем он нужен?Смотреть фотографии
19:58
Под Волгоградом за 278 млн рублей отремонтируют Палласовскую ЦРБСмотреть фотографии
19:24
Объявлен состав судейской бригады на матч «Спартак» – «Ротор»Смотреть фотографии
19:21
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Акишевым и КуренковымСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде речной трамвайчик возобновит работу по маршруту до «Культбазы»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Задержание членов межэтнической ОПГ в Волгограде: что известно об их преступленияхСмотреть фотографииCмотреть видео
17:38
В Волгограде участника СВО Николая Коновалова наградили знаком «За верность Отечеству»Смотреть фотографии
17:31
Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспортСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде главный молодогвардеец получил вакантный мандат депутатаСмотреть фотографии
16:16
Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области паводок на малых реках начнётся к концу мартаСмотреть фотографии
16:00
«В те дни мама не выпускала телефона из рук»: ветеран СВО из Волгоградской области учит мальчишек играть в футболСмотреть фотографии
 