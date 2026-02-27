РБК: МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных судей





Следственный департамент МВД возбудил уголовные дела в отношении девяти футбольных судей. По данным РБК, арбитры подозреваются в получении незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей в рамках Российской премьер‑лиги (РПЛ) и Первой лиги.

Обвинения предъявлены арбитрам РПЛ – Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, судьям Первой лиги – Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову, а также бывшему арбитру Первой лиги Игорю Захарову. Им вменяется оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 4 ст. 184 УК РФ). В случае признания виновными фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Расследование началось летом 2025 года с задержания совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего гендиректора клуба Валерия Скородумова. Им инкриминировали попытку подкупа судей для обеспечения нужных результатов как минимум в трёх матчах.

Одним из ключевых эпизодов стало дело представляющего Волгоград арбитра Богдана Головко, задержанного в июле 2025 года. Следствие считает, что он допустил грубые ошибки в пользу «Торпедо» в решающем матче против «КАМАЗа» в мае 2025 года. Игра между «Торпедо» и «КАМАЗом» завершилась ничьей со счётом 1:1, и это позволило столичному клубу напрямую выйти в РПЛ. Экспертно‑судейская комиссия РФС признала одну из ошибок арбитра. Этот эпизод стал частью масштабного расследования, затронувшего сразу девять арбитров.

На фоне расследования Российский футбольный союз (РФС) принял жёсткие меры: «Торпедо» исключили из сезона РПЛ‑2025/26 и оштрафовали на 5 миллионов рублей за попытку организации договорных матчей; бюро исполкома РФС планирует исключить фигурантов дела из списков судей на сезон 2025/2026 до завершения следствия; председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что в случае оправдания арбитров вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке.

– РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, – это вопрос доверия к честности футбола, – подчеркнул Каманцев.

Александр Веселовский

Фото: сгенерировано ИИ