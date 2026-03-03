В Волгограде иск к экс-судье Сапеге рассмотрят в закрытом режиме





Иск Генпрокуратуры к бывшему председателю по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеславу Сапеге рассмотрят в Ворошиловском районном суде Волгограда в закрытом режиме.

Решение о закрытии процесса представитель Генеральной прокуратуры обосновал изучением документов, которые содержат охраняемую законом тайну, служебную информацию, персональные данные граждан и иную информацию, распространение которой может повлечь нарушение прав граждан, сообщает ТАСС. Представитель ответчика поддержал мнение прокуратуры.

Рассмотрение иска по существу в Ворошиловском районном суде начнут 13 марта.

Напомним, в Генпрокуратуре в доход государства планируют взыскать с ушедшего в отставку судьи шесть объектов недвижимости и три автомобиля. Кроме самого Вячеслава Сапеги ответчиками по делу проходят его бывшая жена Наталья Сапега, возглавляющая управление Росреестра по Волгоградской области, нынешняя супруга Светлана Сапега, а также ее родители – Анатолий и Лариса Щербинины.

По версии надзорного ведомства, еще во время работы в прокуратуре Вячеслав Сапега оформил на экс-жену Наталью участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Спустя десять лет, став судьей и председателем райсуда, он приобрел в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров за 7,5 миллионов рублей, зарегистрировав право собственности на тещу Ларису Щербинину.

Еще через десять лет активно продвигающийся по карьерной лестнице судья купил московскую квартиру площадью более 100 «квадратов» и машино-место. Обновки стоимостью 30 миллионов рублей председатель коллегии по гражданским делам Нижегородского облсуда приписал своему тестю Анатолию Щербинину. Всего же за 17 лет на родителей супруги Вячеслав Сапега оформил не меньше шести объектов недвижимости. Несмотря на то, что теща судьи не имеет водительского удостоверения, на нее записали и автомобиль BMW X5. В Генпрокуратуре уверены, что все сделки совершались на доходы, несовместимые с зарплатой судьи и госслужащего.

Фото Нижегородского областного суда/Vk.com