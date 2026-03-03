О происшествии сообщили власти Палласовского района Волгоградской области. В городском парке неизвестные испортили баннеры с портретами земляков – участников Великой Отечественной войны, разрисовав их зеленкой.
- Всем районом мы собирали информацию о тех, кто воевал и проливал кровь за нашу страну. И сейчас продолжаем этот сбор, чтобы ни один палласовец, кто освобождал нашу Родину от фашизма, не был забыт, - говорится в сообщении. - А у кого-то поднялась рука испортить баннеры! Не хочется верить, что это умышленно, но нам, взрослым, это урок задуматься!
Предполагается, что к происшествию могут быть причастны дети. В администрации района заверили, что приведут баннеры в порядок. Власти не сообщают, обратились ли они в связи с этим инцидентом в правоохранительные органы.
Фото администрации Палласовского района