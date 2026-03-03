Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
Российские компании готовятся возобновить рейсы на Ближний Восток после закрытия воздушного пространства в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Минтрансе.  Как ранее сообщалось информагентством, российские и иностранные авиакомпании приостановили...
Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
В Волгоградской области неизвестные испортили портреты участников войны

03.03.2026 08:26
0
03.03.2026 08:26


О происшествии сообщили власти Палласовского района Волгоградской области. В городском парке неизвестные испортили баннеры с портретами земляков – участников Великой Отечественной войны, разрисовав их зеленкой. 


- Всем районом мы собирали информацию о тех, кто воевал и проливал кровь за нашу страну. И сейчас продолжаем этот сбор, чтобы ни один палласовец, кто освобождал нашу Родину от фашизма, не был забыт, - говорится в сообщении. - А у кого-то поднялась рука испортить баннеры! Не хочется верить, что это умышленно, но нам, взрослым, это урок задуматься!


Предполагается, что к происшествию могут быть причастны дети. В администрации района заверили, что приведут баннеры в порядок. Власти не сообщают, обратились ли они в связи с этим инцидентом в правоохранительные органы. 

Фото администрации Палласовского района

