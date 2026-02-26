



В Волгограде силовики произвели задержание четверых участников организованной межэтнической группировки, подозреваемых в серии вымогательств и разбойных нападений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источники в силовых структурах, задержанные – выходцы из Северного Кавказа и Центральной Азии. В распоряжении редакции информагентства появилось 26 февраля и видео задержания членов банды.





Официальные сведения

Об операции по задержанию бандитов в Волгограде сообщила днем официальный представитель МВД России Ирина Волк. В дома и квартиры подозреваемых нагрянули сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, полиции региона, бойцы Росгвардии.

Как сообщила Волк, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ, часть вторая – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В основу уголовного дела легло заявление пострадавших от действий злоумышленников волгоградцев.

– Предварительно установлено, что словесный конфликт между двумя компаниями мужчин на территории гаражного кооператива перерос в потасовку. В дальнейшем злоумышленники напали на своих оппонентов, применив электрошокер. У одного из троих потерпевших похитили денежные средства, у другого пытались отобрать золотую цепочку, – сообщила официальный представитель МВД России.





О чем не сказано в релизах

Как стало известно ИА «Высота 102», разбой, о котором говорится в официальном сообщении МВД России, произошел на территории Советского района Волгограда.

– В ноябре прошлого года ночью эти четверо, находясь на территории гаражного кооператива в Советском районе, совершили нападение на двоих мужчин. Угрожая им расправой и оружием, у одного из них отобрали деньги. С другого пытались снять золотую цепь. По факту довольствовались деньгами и скрылись с места преступления, – сообщили в силовых структурах ИА «Высота 102». – Разумеется, что при задержании ни один из участников группировки не признал своего участия в преступении.

Масштаб операции, в которой были задействованы представители трех силовых структур Волгоградской области, а также применение дронов в розыске членов банды, наводят на мысль о том, что стычка в гаражах – не единственный эпизод, который отрабатывают силовики. Данные догадки подтверждают и источники ИА «Высота 102».

– Вероятнее всего, по итогу расследования им будет предъявлено обвинение в целой серии вымогательств и разбойных нападений с отягчающими. Во время обысков по местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты травматические пистолеты и патроны, холодное оружие, – уточняют в силовых структурах. – Не исключено, что задержанные могли состоять в экстримистких организациях.





По не подтвержденным официально сведениям, задержанные в Волгограде выходцы Северного Кавказа и Центральной Азии могут быть причастны к преступлениям, совершенным в отношении военнослужащих России, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине.

Уголовное дело в отношении участников межэтнической группировки расследуется в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Трое задержанных по ходатайству следствия отправлены судов в СИЗО, один – под домашним арестом.