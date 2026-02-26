Главное

Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.  В...
В Волгограде силовики произвели задержание четверых участников организованной межэтнической группировки, подозреваемых в серии вымогательств и разбойных нападений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источники в силовых структурах, задержанные – выходцы из Северного Кавказа и Центральной Азии. В распоряжении редакции информагентства появилось 26 февраля и видео задержания членов банды. 



Официальные сведения

Об операции по задержанию бандитов в Волгограде сообщила днем официальный представитель МВД России Ирина Волк. В дома и квартиры подозреваемых нагрянули сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, полиции региона, бойцы Росгвардии. 

Как сообщила Волк, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ, часть вторая  – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. 

В основу уголовного дела легло заявление пострадавших от действий злоумышленников волгоградцев. 

– Предварительно установлено, что словесный конфликт между двумя компаниями мужчин на территории гаражного кооператива перерос в потасовку. В дальнейшем злоумышленники напали на своих оппонентов, применив электрошокер. У одного из троих потерпевших похитили денежные средства, у другого пытались отобрать золотую цепочку, – сообщила официальный представитель МВД России. 


О чем не сказано в релизах

Как стало известно ИА «Высота 102», разбой, о котором говорится в официальном сообщении МВД России, произошел на территории Советского района Волгограда. 

– В ноябре прошлого года ночью эти четверо, находясь на территории гаражного кооператива в Советском районе, совершили нападение на двоих мужчин. Угрожая им расправой и оружием, у одного из них отобрали деньги. С другого пытались снять золотую цепь. По факту довольствовались деньгами и скрылись с места преступления, – сообщили в силовых структурах ИА «Высота 102». – Разумеется, что при задержании ни один из участников группировки не признал своего участия в преступении. 

Масштаб операции, в которой были задействованы представители трех силовых структур Волгоградской области, а также применение дронов в розыске членов банды, наводят на мысль о том, что стычка в гаражах – не единственный эпизод, который отрабатывают силовики. Данные догадки подтверждают и источники ИА «Высота 102».

– Вероятнее всего, по итогу расследования им будет предъявлено обвинение в целой серии вымогательств и разбойных нападений с отягчающими. Во время обысков по местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты травматические пистолеты и патроны, холодное оружие, – уточняют в силовых структурах. – Не исключено, что задержанные могли состоять в экстримистких организациях. 


По не подтвержденным официально сведениям, задержанные в Волгограде выходцы Северного Кавказа и Центральной Азии могут быть причастны к преступлениям, совершенным в отношении военнослужащих России, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине.

Уголовное дело в отношении участников межэтнической группировки расследуется в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Трое задержанных по ходатайству следствия отправлены судов в СИЗО, один – под домашним арестом.

