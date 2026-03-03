Главное

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
Федеральные новости
 Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классах
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил 3 марта о введении устного экзамена по истории в 9-м классе. По его словам, впервые российских школьников проверят на знание исторических фактов в 2026/27...
Волгоградка взыскала с УК ущерб после прилёта песочницы

Расследования 03.03.2026 11:38
0
03.03.2026 11:38


Тракторозаводский районный суд взыскал с УК «Волжский край» ущерб, причиненный автомобилю летающей песочницей. Как рассказали ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, исследованные судом  события произошли 23 июля 2025 года во дворе дома по ул. Гидростроителей.  Renault Logan  получил повреждения от деревянной конструкции с детской площадки, которую унесло порывом ветра прямо на машину. В результате удара тяжелого предмета на передней двери машины оказалась вмятина, было разбито стекло на передней правой двери. 

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, принадлежащего волгоградке, составила 155 800 рублей. А территория, на которой была установлена песочница, находится в ведении УК «Волжский Край». Собственница побитого автомобиля направила в УК претензию с требованием возмещения ущерба, однако его оставили без удовлетворения. 

Суд установил, что повреждения транспортному средству истца были причинены деревянной конструкцией, похожей на детскую песочницу, которая на момент осмотра находилась на автомобиле. При этом, по данным Волгоградского ЦГИС, в этот день сила ветра не была чрезвычайной. 

Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда с УК «Волжский Край» в пользу Анны М. взысканы: стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 155 800 рублей, компенсация морального вреда - 5 000 рублей, штраф - 80 400 рублей,  расходы по оплате услуг оценщика – 9 000 рублей, а также судебные расходы - 22 584 рубля.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Фото из архива V102.RU

03.03.2026 11:38
02.03.2026 21:16
02.03.2026 14:25
02.03.2026 13:09
01.03.2026 15:00
01.03.2026 07:08
27.02.2026 18:52
27.02.2026 16:41
27.02.2026 11:16
27.02.2026 10:53
26.02.2026 18:05
26.02.2026 10:24
25.02.2026 13:59
25.02.2026 11:20
24.02.2026 18:51
