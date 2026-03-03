Волгоградка взыскала с УК ущерб после прилёта песочницы





Тракторозаводский районный суд взыскал с УК «Волжский край» ущерб, причиненный автомобилю летающей песочницей. Как рассказали ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, исследованные судом события произошли 23 июля 2025 года во дворе дома по ул. Гидростроителей. Renault Logan получил повреждения от деревянной конструкции с детской площадки, которую унесло порывом ветра прямо на машину. В результате удара тяжелого предмета на передней двери машины оказалась вмятина, было разбито стекло на передней правой двери.





Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, принадлежащего волгоградке, составила 155 800 рублей. А т ерритория, на которой была установлена песочница, находится в ведении УК «Волжский Край». Собственница побитого автомобиля направила в УК претензию с требованием возмещения ущерба, однако его оставили без удовлетворения.





Суд установил, что повреждения транспортному средству истца были причинены деревянной конструкцией, похожей на детскую песочницу, которая на момент осмотра находилась на автомобиле. При этом, по данным Волгоградского ЦГИС, в этот день сила ветра не была чрезвычайной.





Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда с УК «Волжский Край» в пользу Анны М. взысканы: стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 155 800 рублей, компенсация морального вреда - 5 000 рублей, штраф - 80 400 рублей, расходы по оплате услуг оценщика – 9 000 рублей, а также судебные расходы - 22 584 рубля.





Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.





Фото из архива V102.RU