В Урюпинске простятся с 44-летним стрелком Сергеем Кукушкиным

В Волгоградкой области 4 марта простятся с 44-летним младшим сержантом Сергеем Кукушкиным, который погиб в зоне СВО.

- Погиб Сергей в боях по освобождению ЛНР и ДНР, проявив мужество и выполнив свой воинский долг до конца, - сообщили в администрации Урюпинска.

Сергей Кукушкин родился и жил в Урюпинске. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и ушел в зону спецоперации, где был стрелком. В родном Урюпинске у него осталась мама.

Отпевание пройдет 4 марта в 11:30 мск в Покровском храме. В 12:15 мск начнется траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят бойца в хуторе Попов.

