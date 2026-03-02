Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Волгоградцу грозит 8 лет за найденные при покупке дома детонаторы

В Кумылженском районе Волгоградской области задержан ранее судимый 54-летний житель одного из хуторов, который хранил в своем сарае детонаторы. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, теперь мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. 

Всего в сарае волгоградца было обнаружено 5 предметов, внешне похожих на взрыватели. После экспертизы в полиции убедились в опасности находок. 

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что предметы были также обнаружены им три года назад, когда он приобретал участок вместе с домом. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – «Незаконное хранение взрывных устройств». Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

