Волгоградцу грозит 8 лет за найденные при покупке дома детонаторы





В Кумылженском районе Волгоградской области задержан ранее судимый 54-летний житель одного из хуторов, который хранил в своем сарае детонаторы. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, теперь мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Всего в сарае волгоградца было обнаружено 5 предметов, внешне похожих на взрыватели. После экспертизы в полиции убедились в опасности находок.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что предметы были также обнаружены им три года назад, когда он приобретал участок вместе с домом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – «Незаконное хранение взрывных устройств». Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области