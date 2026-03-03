



По данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, Волгоградская область входит в десятку самых востребованных туристических направлений для загородного отдыха в марте.

В первый месяц весны после установления положительных температур туристы выбирают направления, где можно соприкоснуться с природой. Рейтинг аналитики составляли, опираясь на данные запросов и заявок.

В десятку самых популярных направлений для поездок в марте вошли, кроме Волгограда и Волгоградской области: Сочи, Калининград, Ялта, Кисловодск, Красная Поляна, Иркутск, Архыз, Красноярск и Владивосток.

К слову, в Волгограде стоимость проживания в сутки в среднем составляет 3044 рублей и является самой низкой в топ-10. Самым дорогим направлением стал Архыз со средней стоимостью проживания 11,902 тысячи рублей в сутки.