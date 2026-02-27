Главное

Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Процесс по делу об убийстве судьи Ветлугина стартовал в Волгограде в режиме сверхтайны

Расследования 27.02.2026 16:41
0
27.02.2026 16:41


В Волгограде совсем незаметно стартовал судебный процесс по уголовному делу о зверском убийстве судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина. Как сообщает ИА «Высота 102», первое заседание в Волгоградском областном суде состоялось еще в январе и прошло за закрытыми для публики и СМИ дверями. В закрытом режиме суд заседали и 25 февраля. 

Согласно картотеке Волгоградского облсуда, расследовать материалы уголовного дела в ходе судебных разбирательств предстоит опытной судье Виктории Плотицыной. Материалы были переданы в суд в декабре 2025 года, а процесс стартовал 13 января 2026 года. И первое, и второе заседания были отложены судом по разным причинам – накануне в связи с необходимостью истребования дополнительных доказательств.

Отметим, что в закрытом режиме судебный процесс по уголовному делу проходит с учетом статуса погибшего судьи и обстоятельств совершенного преступления. Напомним, что подсудимый – Сергей Кибальников – сначала расстрелял, а затем оскопил свою жертву. 

Что известно об убийстве 

Расправу над Василием Ветлугиным, судьей Камышинского городского суда Волгоградской области, Кибальников учинил  14 августа 2025 года около 17-00 ч. на парковке у здания №33 по ул. Советской в Камышине – всего в нескольких десятках метров от горсуда. Закончив трудовой день, Ветлугин направлялся домой, однако был настигнут убийцей.  

Судя по опубликованным в соцсетях видеокадрам, Ветлугин попытался сбежать от Кибальникова, но последний произвел несколько выстрелов в спину судьи из карабина «Сайга». При себе у Кибальникова было и холодное оружие, которое он использовал после стрельбы, чтобы оскопить свою жертву. 


В чем конкретно обвиняют убийцу судьи 

Сразу после совершенного преступления изучением всех обстоятельств убийства занялся Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области. Уголовное дело было возбуждено по п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Однако, как сообщает ИА «Высота 102», на сегодня Сергей Кибальников обвиняется уже по четырем статьям УК РФ, три из которых – тяжкие: 

– ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему;

– ч. 1 ст. 223 УК РФ – незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а также незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию;

– ч. 2 ст.105 – убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом;

– ч. 2 ст. 167 – уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды.

Месть отверженного мужчины? 

Сразу после убийства судьи Василия Ветлугина стало известно о том, что мотивом расправы могла стать ревность Сергея Кибальникова. Все дело в том, что в Камышинском городском суде  трудилась супруга убийцы. Заподозрив интимную связь между Еленой К. и Ветлугиным, Кибальников решился на зверское преступление. И, судя по вооружению и четким действиям, продумал до мелочей сценарий расправы. 


В СУ СК России по Волгоградской области  ранее ИА «Высота 102» уточняли, что Сергей Кибальников  занимается коммерческой деятельностью.  Заявление прозвучало сразу после того, как отдельные каналы Telegram стали тиражировать фейковые сообщения о том, что убийца якобы имеет отношение к СВО. Данная информация не подтвердилась ни в СУ СКР, ни источниками «Высоты 102», знакомыми с ситуацией.  

Интересы Сергея Кибальникова в Волгоградском областном суде представляет адвокат Вадим Карандашов, сторону потерпевших – Артем Хачатурян. 

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за ходом судебного процесса. Ближайшее судебное заседание состоится 4 марта. 

