Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Волгоградский облсуд подтвердил приговор отцеубийце из Михайловки

Расследования 01.03.2026 07:08
01.03.2026 07:08


Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда оставила без изменения приговор жителю Михайловки, который три года назад до смерти забил своего отца. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, которые вынесли мужчине обвинительный вердикт. Ему было назначено 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, но приговор был обжалован.

Как сообщили в Михайловском районном суде, осужденный и его адвокат просили отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Следствием и судом установлено, что отец и сын вместе жили и периодически выпивали. В ходе конфликта, который произошел 11 июня 2022 года на кухне, сын более 20 раз ударил родственника кулаками по голове, груди и плечам. В результате пострадавшего на следующий день госпитализировали в ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа, множественными кровоподтеками различных частей тела, а также переломами трех правых и восьми левых ребер. 18 июля мужчина умер в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 


08:02
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о погодной опасности в первые дни мартаСмотреть фотографии
07:16
Украинские БПЛА 1 марта не пересекали границу Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
Волгоградский облсуд подтвердил приговор отцеубийце из МихайловкиСмотреть фотографии
06:38
Волгоградцев предупредили о трудностях авиаперелетов в ДубайСмотреть фотографии
21:42
Дорогая моя заправка: средние цены на бензин в Волгоградской области выросли за год на 7 рублейСмотреть фотографии
21:06
Волгоград победил в конкурсе городов патриотического туризмаСмотреть фотографии
20:35
В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде в последний день зимы встретили Лунный годСмотреть фотографии
19:10
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплатСмотреть фотографии
18:21
«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
По примеру Волгограда: в Волжском назвали места и тарифы платных парковокСмотреть фотографии
16:11
Flydubai отменила рейс из Дубая в ВолгоградСмотреть фотографии
15:41
Четыре крупные турбазы продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:57
«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позицииСмотреть фотографии
14:39
Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВОСмотреть фотографии
13:57
«Иранцы побежали в банкоматы»: волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после атак США на ИранСмотреть фотографии
12:25
Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 мартаСмотреть фотографии
11:55
Парад планет увидят волгоградцы вечером 28 февраляСмотреть фотографии
11:19
«С декабря без воды и тепла»: в «плачущем» общежитии в Волгограде выживают 4 семьи с детьмиСмотреть фотографии
11:08
OMODA: тепло, контроль и порядок в зимнем городеСмотреть фотографии
10:25
В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонииСмотреть фотографии
10:13
В центре Волгограда грузовая ГАЗель сбила 17-летнюю девушкуСмотреть фотографии
08:51
Что изменится в жизни волгоградцев с 1 марта: смотрим новые законы, правила и тарифыСмотреть фотографии
08:27
Две недели страха: гигантские сосули выросли на доме в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
07:48
Ночь 28 февраля прошла для волгоградцев без тревожных СМССмотреть фотографии
07:32
В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО Александром ЗахаровымСмотреть фотографии
06:23
Огурцы в Волгоградской области подешевели на 11,5%Смотреть фотографии
05:51
Перед посевной в Волгоградской области подорожало дизтопливоСмотреть фотографии
21:14
«Динамо-Синара-2» и «Кубань-2» поделили очки – 25:25Смотреть фотографии
20:35
Волгоградцы передали гумпомощь жителям Курской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
 