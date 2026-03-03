Главное

Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
Федеральные новости
 Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классах
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил 3 марта о введении устного экзамена по истории в 9-м классе. По его словам, впервые российских школьников проверят на знание исторических фактов в 2026/27...
Продвинутым дояркам в Волгоградской области готовы платить более 100 тысяч

Экономика 03.03.2026 11:25
03.03.2026 11:25


Спрос на вахтовиков со знанием ИИ  вырос в Волгоградской области. По данным аналитиков, одной из самых востребованных вахтовых позиций, где навыки автоматизации оказались особенно востребованы, стала профессия доярки. 

По сравнению с 2024 годом таких вакансий стало больше в 2,2 раза (+121%). Средняя предлагаемая кандидатам зарплата на таких позициях составила 114 518 руб/мес. На втором месте оказались доярки (спрос вырос в 2,1 раз, средняя зарплата — 114 034 руб/мес).

Дояры и доярки на современных фермах — это операторы машинного доения, которые считывают данные с датчиков, реагируют на сигналы системы мониторинга и принимают решения на основе аналитики. Камеры и сенсоры распознают поведение животных, фиксируют признаки болезней и стресса задолго до того, как их заметит человек. 

Фото сгенерировано ИИ

