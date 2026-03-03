



Спрос на вахтовиков со знанием ИИ вырос в Волгоградской области. По данным аналитиков, одной из самых востребованных вахтовых позиций, где навыки автоматизации оказались особенно востребованы, стала профессия доярки.

По сравнению с 2024 годом таких вакансий стало больше в 2,2 раза (+121%). Средняя предлагаемая кандидатам зарплата на таких позициях составила 114 518 руб/мес. На втором месте оказались доярки (спрос вырос в 2,1 раз, средняя зарплата — 114 034 руб/мес).

Дояры и доярки на современных фермах — это операторы машинного доения, которые считывают данные с датчиков, реагируют на сигналы системы мониторинга и принимают решения на основе аналитики. Камеры и сенсоры распознают поведение животных, фиксируют признаки болезней и стресса задолго до того, как их заметит человек.