В Волгоградской области от жесткой схемы мошенников пострадала семья погибшего участника спецоперации. 46-летняя женщина и её 20-летняя дочь перечислили более 4 миллионов рублей аферистам, которые цинично обманули женщин от имени Минобороны РФ и правоохранительных органов.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, лже-сотрудник Минобороны РФ по телефону сообщил вдове участника СВО, что семье положена выплата в 500 тысяч рублей. А для оформления этой суммы мошенник попросил паспортные данные и СНИЛС обоих женщин, что они и сделали.

Через некоторое время им стали звонить якобы с портала Госуслуг. Мать и дочь запугали тем, что они продиктовали свои персональные данные мошенникам и теперь на них пытаются оформить кредиты. Однако кульминацией жесткой схемы развода стал разговор с лже-силовиком, который заявил женщинам, что теперь им грозит уголовная ответственность за финансирование преступников, а чтобы этого избежать якобы надо перевести деньги на «безопасный счет».

Перепуганные мать и дочь обналичили все свои сбережения и перевели их на счета аферистов 10 транзакциями. Женщины смогли прийти в себя через несколько дней и только потом обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Фото из архива V102.RU





