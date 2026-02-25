Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО
Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.  – Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких -...
 Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара током
В Ростове-на-Дону вручили награду местному жителю Денсиу Волкову, который спас ребенка после удара током. Как передает Привет-Ростов, мужчина стал обладателем нагрудного знака МЧС России «За заслуги».  Инцидент произошел в...
Расследования

Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублей

25.02.2026 11:20
0
25.02.2026 11:20


В Волгоградской области от жесткой схемы мошенников пострадала семья погибшего участника спецоперации. 46-летняя женщина и её 20-летняя дочь перечислили более 4 миллионов рублей аферистам, которые цинично обманули женщин от имени Минобороны РФ и правоохранительных органов.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, лже-сотрудник Минобороны РФ по телефону сообщил вдове участника СВО, что семье положена выплата в 500 тысяч рублей. А для оформления этой суммы мошенник попросил паспортные данные и СНИЛС обоих женщин, что они и сделали.

Через некоторое время им стали звонить якобы с портала Госуслуг. Мать и дочь запугали тем, что они продиктовали свои персональные данные мошенникам и теперь на них пытаются оформить кредиты. Однако кульминацией жесткой схемы развода стал разговор с лже-силовиком, который заявил женщинам, что теперь им грозит уголовная ответственность за финансирование преступников, а чтобы этого избежать якобы надо перевести деньги на «безопасный счет». 

Перепуганные мать и дочь обналичили все свои сбережения и перевели их на счета аферистов 10 транзакциями. Женщины смогли прийти в себя через несколько дней и только потом обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело. 

Фото из архива V102.RU


Комментарии
Лента новостей

12:32
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде автоледи задавила насмерть женщину на ул. РозовойСмотреть фотографии
11:54
Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
11:20
Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
«Их еще не видели даже в Крыму»: в Волгоградской области к концу необыкновенно холодной зимы встретили редких птицСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде снесут построенный в год революции баракСмотреть фотографии
10:35
Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара токомСмотреть фотографии
09:55
«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводкаСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области перевыполнили план по поддержке молодых семей жильёмСмотреть фотографии
09:41
В Урюпинске простятся с мобилизованным инженером Сергеем БалалаевымСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде готовили блюда из неизвестного мясаСмотреть фотографии
09:18
«Не повесили даже сигнальной ленты»: волгоградцы рассказали о нависшей над головами угрозеСмотреть фотографии
08:52
Под Волгоградом пенсионерку поймали на торговле левым алкоголем и табакомСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрдСмотреть фотографии
07:42
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:29
Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибовСмотреть фотографии
06:48
Волгоградцам разрешат вернуть билеты на задержавшиеся рейсыСмотреть фотографии
06:12
Два уровня погодной опасности сохраняются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
В России предложили запретить взыскивать выплаты ветеранамСмотреть фотографии
20:50
«Динамо-Синара-2» громит соперника – 43:26Смотреть фотографии
20:25
За обледенелую трассу наказали ленивых дорожников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:50
Овцы и пони из Краснодарского края поселятся в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
19:20
Солнечная интерференция испортит волгоградцам просмотр ТВСмотреть фотографии
18:51
Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗОСмотреть фотографии
18:35
Упавшей с моста 17-летней волгоградке стало лучшеСмотреть фотографии
17:55
Пожароопасный сезон стартует с 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в СаратовеСмотреть фотографии
17:08
«Шоу почти каждый час»: в центре Волгограда из-за течи десятки машин попали в ледяной пленСмотреть фотографииCмотреть видео
 