В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции





Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать правоохранителей.

По информации ростовского СМИ, инициатором конфликта выступила местная жительница, которая привезла на прием свою дочь с переломом руки.

– Визит ростовчанки с дочерью совпал с часами пиковой нагрузки, и семье предложили ожидать своей очереди в порядке общей записи. Не желая мириться с ожиданием, мать девушки предприняла попытку пройти в кабинет врача, минуя остальных посетителей. Данные действия вызвали справедливое возмущение других пострадавших, также нуждавшихся в экстренной помощи, – сообщают журналисты. – Разгоревшаяся словесная перепалка переросла в открытый скандал.

Уточняется, что сначала погасить конфликт между «переломанными» ростовчанами пытались медики, однако все их попытки оказались тщетными. Прибывшие на место полицейские задокументировали факт нарушения общественного спокойствия. Ростовчанка будет привлечена к ответственности за мелкое хулиганство.