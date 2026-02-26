



Индивидуальный предприниматель Анастасия Липченко стала фигурантом уголовного дела после жуткого ДТП в Калмыкии, которое унесло жизни семерых человек. Об этом сообщили в прокуратуре Волгоградской области в ответ на запрос ИА «Высота 102». Предпринимательницу, которая занимается пассажирскими перевозками по маршруту Волгоград-Астрахань, подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель двух и более лиц. Дело ведет следственный отдел Центрального района Волгограда СУ СК по Волгоградской области.

Напомним, страшная авария произошла 19 мая 2025 года около поселка Цаган-Аман. Водитель рейсового автобуса маршрута Волгоград-Астрахань, двигаясь на микроавтобусе Volkswagen Crafter по федеральной трассе ФАД Р-22 «Каспий», будучи в состоянии наркотического опьянения, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем FAW J7. 7 пассажиров автомобиля Volkswagen Crafter погибли.

За рулем микроавтобуса находился водитель Виталий Кречетов. Как потом установит экспертиза, на момент аварии он был в состоянии наркотического опьянения. При этом сам виновник ДТП не пострадал. Мужчина пришел в себя только после удара микроавтобуса об грузовик и, по показаниям свидетелей, признался, что он ничего не помнил за то время, что прошло после последней стоянки, находясь, по сути, в невменяемом состоянии за рулем.

Организатором пассажирских перевозок по данному маршруту занималась и занимается до сих пор индивидуальный предприниматель Анастасия Липченко. Во время следствия женщина предоставила сведения о якобы прохождении Кречетовым медосмотра перед рейсом, однако они вызвали недоверие. Выяснилось также, что попавший в ДТП микроавтобус принадлежал матери Виталия Кречетова. Однако впоследствии на суде она заявила, что не знала, кто на нем работает.

Приговор Виталию Кречетову был вынесен в начале феврале 2026 года в Юстинском районном суде Калмыкии. Он получил 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Решение не вступило в законную силу.



