В Урюпинске соцобъекты и жилые дома из-за аварии остались без воды

3 марта в городе Урюпинске Волгоградской области в результате падения давления в городской сети без горячей воды остались несколько детских садов, женская консультация, гимназия и кадетская школа, а также ряд жилых домов. Также из-за порыва нет холодной воды у потребителей, проживающих на улицах вблизи Покровского собора.

По информации МУП «Тепловое хозяйство», утром 3 марта упало давление в городской водопроводной сети, в результате была прекращена подача горячего водоснабжения с котельной № 2. Под отключение попали три детских сада, объект РПЦ, кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова, гимназия и женская консультация УЦРБ им. Жогова на ул. Чапаева.

Также нет ГВС в ряде домов на ул. Гагарина, ул. Красногвардейская, ул. 50 лет Победы и ул. Чапаева.

В свою очередь МУП «Водоканал» в Урюпинске сообщил, что утром 3 марта произошел порыв на водопроводном участке по ул.Партизанская,4. От центрального водоснабжения на время проведения аварийных работ отключены потребители от пр. Ленина до пер. Ульяновский, на ул. Партизанская, ул. Пушкина, ул. М.Песчанная, а также по пр.Ленина от ул.Партизанская до ул. М. Песчанная.

Отметим, что улицы, которые остались без ГВС и ХВС находятся в районе озера Подпесочное.

Фото из архива V102.RU

