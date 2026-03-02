В Волгограде напавшему на полицейского дебоширу дали 2 года «строгача»

Красноармейский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима 41-летнего ранее судимого жителя Волгограда за угрозу применения насилия в отношении полицейского.

Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 2 ноября 2025 года около 15:34 два сотрудника полиции прибыли в общежитие на ул. Удмуртской, 28 по вызову жильцов, которых третировал буйный сосед. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, оскорбляя жильцов.