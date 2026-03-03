Жительницу Волгоградской области, которая обокрала свою соседку по съемной квартире в Москве, заставили вернуть похищенное с исполнительским сбором. В ГУ ФССП России по региону сообщили, что женщину за кражу осудили к одному году лишения свободы условно и взыскали с нее в пользу потерпевшей более 440 тысяч рублей.

Следствием и судом было установлено, что временно проживающая в столице жительница Старополтавского района украла у своей соседке по съемной квартире крупную сумму. Волгоградка сделала это, когда потерпевшей не было дома. Перед судом женщина предстала по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Исполнительный лист поступил по месту регистрации осужденной – в Старополтавский район Волгоградской области. На денежные средства женщины был наложен арест, ей запретили регистрационные действия с имуществом, а также стали удерживать 70% от зарплаты. В итоге это вынудило ее найти средства для уплаты задолженности, которая была погашена вместе с исполсбором.





