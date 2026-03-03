В Ростовской области весной ожидается аномальное за 30 лет тепло





Метеорологи предупредили жителей Ростовской области о возможных температурных рекордах весной 2026 года. Как передает Привет-Ростов, согласно расчетам специалистов, средняя температура в марте, апреле и мае окажется в регионе выше, чем в любой другой год начиная с 1996-го.

Несмотря на это, март в Ростовской области окажется холоднее, чем годом ранее. Цветение растений в связи с этим сдвинется на более поздние сроки. Также в марте синоптики пообещали осадки в виде дождя и мокрого снега.

Однако апрель и март подарят тепло ростовчанам. Май, по прогнозам, станет самым жарким за последние 10 лет. Отмечается, что аномальная жара также затронет Астраханскую и Волгоградскую области.