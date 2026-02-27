



Оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области задержали 32-летнего жителя Анапы, который подозревается в пособничестве дистанционных мошенничеств в отношении волгоградских пенсионеров. Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, мужчина выполнял роль курьера в организованной группе аферистов.





Злоумышленники под предлогом декларирования и пресечения перевода денежных средств вражеским государствам, похищали имеющиеся сбережения у пенсионеров. Так, подозреваемый причастен к похищению 800 тысяч рублей у 85-летней волгоградки. В процессе осмотра у мужчины было изъято в общей сумме более 1,5 млн. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области