КПД нового автобусного маршрута высчитали в Волгограде





Автобусы большого класса за месяц обслуживания маршрута №41а «Родниковая Долина – ЖД Вокзал» перевезли 72 тысячи пассажиров. Как сообщили в администрации Волгограда, с момента запуска нового маршрута подвижной состав выполнил 3136 рейсов общий пробег составил порядка 43,9 тысячи км. Ежедневно маршрутом пользуются порядка 2250 человек.





Первый рейс со стороны Советского района автобусы выполняют в 5.30, а заключительный - в 21.55. Со стороны железнодорожного вокзала первый автобус отправляется в 5.40, с другой конечной - в 21.10.





Напомним, автобусный маршрут №41а появился в Волгограде после открытия новой дороги на «Родниковую долину».





При этом существующие маршруты общественного транспорта №5а «Химзавод – Родниковая Долина», №85 «Жилгородок» – «Родниковая Долина», №15а «Родниковая Долина» – ДК «Строитель» и №23а «Родниковая Долина» – «Ул. 7-й Гвардейской» продолжают обслуживать данный микрорайон в прежнем режиме.



