В Минобороны сообщили о 16 сбитых над регионами страны беспилотниках





Шестнадцать беспилотников ВСУ перехватили минувшей ночью над регионами России. Волгоградскую область смертоносные летательные аппараты обошли стороной, сообщили в Минобороны.

Половину БПЛА уничтожили в Крыму. Пять беспилотников войска ПВО сбили в Белгородской области, еще три – в Астраханской.

В Волгоградском области режим беспилотной опасности объявили сегодня в 2:10. Предупреждения о возможной ночной атаке действовали четыре часа. Несмотря на действовавшие ограничения, аэропорт Волгограда работал в привычном режиме.

Фото сгенерировано с помощью ИИ