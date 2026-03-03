Сегодня, 3 марта, в Волгограде хоронят погибшего на СВО Алексея Звонкова. Алексей – лейтенант полиции, работал участковым на острове Сарпинский. Как рассказали ИА «Высота 102» его близкие, раньше он служил в ОМОН, выезжал в боевые командировки, был инструктором рукопашного боя.

После начала специальной военной операции он попал на СВО в составе отряда ОМОН. Потом, по истечении контракта, вернулся в Волгоград, стал работать участковым на Сарпинском. За это время активно раскрывал кражи, помогал людям. Однако потом признался родным, что это слишком тихое для него место. И снова в мае 2025 года ушел на СВО. Погиб в бою 30 июня 2025 года.

У Алексея остались жена, сестра, дочь и маленький сын.

Сегодня с ним прощаются в ритуальном комплексе «Память». Свой последний приют он обретет на Ворошиловском кладбище.