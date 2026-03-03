



В Кировском районе Волгограда жители бывшего общежития «Химпрома» по адресу: ул. Быстрова, д. 84 бьют тревогу из-за затянувшегося переселения. Аварийное строение по требованию прокуратуры должно было быть расселено ещё до 30 декабря 2024 года, однако собственники вынуждены до сих пор, рискуя здоровьем, находиться в расползающемся по швам МКД. При этом ежемесячно получая «золотые» платёжки. О том, как волгоградцы выживают в столь жёстких условиях, в материале ИА «Высота 102».

Ждут, когда завалится?

Два года назад надзорное ведомство обратилось в суд с требованием к администрации города досрочно расселить непригодный для проживания объект. Поводом для этого послужили результаты экспертизы, которая показала стремительное ухудшение состояния МКД. Суд требования прокуратуры удовлетворил, однако идёт уже второй год, а воз и ныне там.

- Я живу здесь уже почти 40 лет. Комнату получила ещё работая на «Химпроме». Повидала многое. Помню ещё те времена, когда здесь было вполне уютно. На первом этаже находился вахтёр, который следил за порядком. В доме была кастелянша, заведующая. Тогда дом реально обслуживался и был в хорошем состоянии. Однако, как только общежитие было передано муниципалитету и лишилось своего статуса, всё начало разрушаться буквально на глазах, - рассказала жительница Любовь Кулешова.

По словам волгоградки, в доме ни капитальный, ни косметический ремонты не проводились уже более 20 лет.





- Управляющие компании сменялись одна за одной, платёжки регулярно начислялись, но вот только реально никто ничего не делал. Уж сколько за эти годы жалоб было – не пересчитать. Обслуживающие организации заходили к нам, собирали деньги, а за год-другой или банкротились, или уступали место другим. У нас одна из сторон дома практически насквозь выкрошилась. А как это произошло? Откуда пошли трещины и почему вдруг посыпались кирпичи? А всё просто. Подвал много лет утопает в кипятке, начал проседать фундамент. Здесь же много лет текут стояки, вот так и был приговорён наш дом к сносу, - вспоминает женщина.

Собственники тщетно пытались добиться помощи от контролирующих структур, но остановить коммунальное бедствие так и не получилось. Однако даже после признания здания аварийным жильцы вновь остались один на один с ворохом накопившихся за годы коммунальной беспризорности проблем.

Выдержали не все

Одновременно с тем как общежитие ветшало, от жилплощади в нём стремительно старались избавиться все, у кого была возможность куда-то переехать. В результате из числа работников завода остались лишь те, кому действительно некуда и не на что податься.





- Условия у нас, прямо сказать, некурортные. На входе гостей встречают вот такие «сталагмиты». У нас регулярно происходят аварии и сильно парит, из-за чего крыльцо постоянно находится вот в таком состоянии, - продолжила Любовь Кулешова.

Многие жильцы вынуждены купаться на первом этаже в общедомовой душевой без окон – без дверей.









- У нас не на всех этажах есть ванные или душевые. Поэтому многие вынуждены ходить в общедомовую, внизу. Однако делают это самые закалённые и бесстрашные. Вместо окон здесь проёмы затянуты полиэтиленом, а буквально в нескольких метрах через стенку спят бездомные. Здесь заброшенная комната, где постоянно ночуют бомжи.





На своём же этаже Любовь вместе с соседями отремонтировали и стараются поддерживать в работоспособном состоянии ванную комнату.





- Холодно у нас везде и всегда. И в жилых комнатах, и в общедомовых. Когда-то в умывальной и ванной у нас были батареи, однако затем они прохудились. Оставили заявку коммунальщикам, однако вместо ремонта они взяли и всё спилили. Теперь же вынуждены подтапливать электрообогревателем. Опасно, конечно, но куда деваться, - подчеркнула волгоградка.





Не лучшим образом ситуация обстоит и в уборной. Она постоянно затапливается из-за текущей крыши, после чего здесь повсюду грибок, вызовы и облезлая краска.





Сами себе мастера

За годы, когда дом не был избалован вниманием коммунальщиков, жильцы привыкли поддерживать минимальный уют и порядок своими силами.













- Не могу сказать за другие этажи, но лично я на пятом убираю и общедомовой коридор, и лестничные пролёты. Кроме того, мы последние годы сами складывались на ремонт труб, восстановление электроснабжения после аварий. Всё сами. За что вот только все эти годы с нас деньги брали, непонятно.

Из своего кармана собственники не только оплачивали мелкий ремонт, но и даже восстановление кровли.





- У нас течёт не только в туалетах, но и сильно топит коридор. Это сейчас, когда на улице минус, здесь едва капает, а в другие дни нас в буквальном смысле смывает. Достаётся и жилым комнатам. Некоторые соседи с 2023 года уже по два-три раза нанимали частников, чтобы подлатать крышу над своими комнатами. Каждый такой ремонт обходится в 15-20 тысяч из семейного бюджета. Естественно, позволить себе это могут далеко не все . Да и результата хватает лишь на пару месяцев – дом всё же аварийный.

«Золотые» платёжки

В декабре 2026 года в общежитии вновь поменялась управляющая организация. Взамен УК «Парадигма» пришла УК «Планета». Жильцы пока не успели заметить разницу в подходах организаций, но уже почувствовали, как это отразилось на их кошельках. В аварийном доме был установлен один из самых высоких в Волгограде тарифов на коммунальные услуги, сопоставимый с расценками элитных городских ЖК - 45,26 рублей за 1 кв. метр.





- У меня комната 18 квадратных метров, плюс на нас частично раскидывают и общедомовые площади. Итого я плачу как за 26 кв. метров. Только лишь за работу УК мне ежемесячно приходят счета в размере 1,2 тыс. рублей. А ещё 1,4 тыс. за электроэнергию и 2 тыс. за отопление. Это какой-то сюрреализм, - сетует Любовь Кулешова.

26 февраля в бывшем общежитии произошла крупная авария, в результате чего половина дома в мороз осталась без отопления.





- Все спасались лишь с помощью электрообогревателей. Но нужно понимать, что это колоссальная нагрузка на проводку. А она и без того на ладан дышит. Нам очень повезло, что из-за нагрузки нигде ничего не загорелось, а прецеденты такие уже были.

Распорядились как смогли

Ситуацию в разрушающемся доме прокомментировали в обслуживающей организации. По данным коммунальщиков, отопление дома было оперативно восстановлено уже на следующие сутки.





- Дом очень сложный не только с точки зрения технического состояния самого строения, но и расположения. Под ним в специальной шахте проходит магистральная теплотрасса. Наши специалисты вместе с сотрудниками ресурсоснабжающей организации, по сути, рискуя жизнью, проводили работы на ответвлении к дому. Чтобы вы понимали, там температура воздуха доходит до 50-60 градусов. 27 февраля во второй половине дня ремонт был завершён. Подача тепла в МКД осуществляется в штатном режиме, - подчеркнула представитель УК «Планета».

Также в организации обратили внимание, что получили в обслуживание дом в декабре 2025 года и уже тогда он находился в ужасном состоянии. Аварийный МКД был передан коммунальщикам распоряжение департаменте ЖКХ и ТЭК городской администрации вместе с ещё десятком таких же проблемных жилых объектов.

- В администрации есть список обслуживающих организаций, которым по очереди передают такие дома в обслуживание. Естественно, мнение компаний никто не спрашивает. Подходит очередь, и дома передаются. Собственно, тариф также устанавливается не нами, а властями, - добавили сотрудница.

Кроме того, в компании признали, что оказывают не полный объём услуг, однако регулярно делают перерасчёты.





- Если жители вам показывали платёжки, то вы могли увидеть, что за отсутствие уборки мы ежемесячно возвращаем средства. К сожалению, найти дворника и уборщицу в такой проблемный дом мы пока не можем. Никто не соглашается. Однако все остальные услуги мы стараемся оказывать в полном объёме. У нас слесаря отсюда днями не вылезают.

Однако собственники от ежемесячных перерасчётов не видят большого прока, когда лестничные площадки стремительно зарастают мусором, а на крыльце, не ровен час, кто-то упадёт и схлопочет перелом суставов.

Очередь наоборот

Примечательно, что далеко не все жильцы приватизировали свои комнаты. Некоторые по-прежнему в них проживают на основании договора соцнайма и даже состоят в очереди на улучшение жилищных условий.

- Я многодетная мать, и по закону я имею право на улучшение жилищных условий. С 1993 года нахожусь сразу в двух очередях: по общим основаниям и как мать четверых детей. Прошёл третий десяток лет, у меня уже дети выросли, а положенное жильё мне так никто и не предоставил, - обратила внимание Любовь Кулешова.

Несколько лет назад женщина была в администрации с просила уточнить её место, однако, как выяснилось, за три десятилетия она не только не продвинулась в очередях, но и каким-то образом оказалась на их задворках.





- В 2003 году я брала выписку в районной администрации о местах в списках нуждающихся. В общей очереди я была на 1585 месте, а в очереди многодетных на 526-м. Сейчас же я 6-тысячная в общем списке, а среди многодетных занимаю место 2-тысячное место.

Чиновники объяснили такие метаморфозы произошедшими преобразованиями и слияниями списков.

С надеждой на будущее

Сейчас Любовь уже и не думает дождаться обещанного когда-то улучшения жилищных условий, однако надеется всё же получить положенное по решению суда пригодное для проживания жильё. Однако сколько ещё придётся ждать женщина не знает.





- С нами никто не разговаривает. Все молчат. В декабре 2025 года актив жильцов попал на приём к генпрокурору России Александру Гуцану. Тем, кто участвовал во встрече, насколько я знаю, уже передали ключи от квартир. Мы же всё ещё находимся в неведении. В последнем ответе, что мы получали, говорилось, что нас должны расселить к 2027 году. Но выстоит ли до этого момента дом большой вопрос. Не хотелось бы в одну какую-то ночь оказаться под завалами общежития, - подчеркнула женщина.

В администрации Волгограда рассказали, что в рамках текущих бюджетных возможностей делают всё возможное для ускорения расселения МКД.

подытожили в пресс-службе мэрии.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА "Высота 102"