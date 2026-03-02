Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
Российские компании готовятся возобновить рейсы на Ближний Восток после закрытия воздушного пространства в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Минтрансе.  Как ранее сообщалось информагентством, российские и иностранные авиакомпании приостановили...
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток

Федеральные новости 02.03.2026 19:44
02.03.2026 19:44


Российские компании готовятся возобновить рейсы на Ближний Восток после закрытия воздушного пространства в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Минтрансе. 

Как ранее сообщалось информагентством, российские и иностранные авиакомпании приостановили авиасообщения между Россией и ближневосточными странами. Воздушное пространство ОАЭ и ряда стран было закрыто в целях безопасности. 

По данным Минтранса, по состоянию на 3 марта в общей сумме были отменены 216 рейсов. Возвраты оформлены на более 10 тысяч билетов. 

Авиакомпаниям удалось проработать обходные маршруты для безопасного выполнения полетов. Уже сегодня вечером Шереметьево примет первые рейсы их Абу-Даби и Маската. 

Напомним, под ракетным обстрелом после атаки США и Израиля оказались и жители Волгоградской области. Кому-то из волгоградцев пришлось пережить ночь под обстрелом в подземном паркинге. 

