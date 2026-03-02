Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток





Российские компании готовятся возобновить рейсы на Ближний Восток после закрытия воздушного пространства в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Минтрансе.

Как ранее сообщалось информагентством, российские и иностранные авиакомпании приостановили авиасообщения между Россией и ближневосточными странами. Воздушное пространство ОАЭ и ряда стран было закрыто в целях безопасности.

По данным Минтранса, по состоянию на 3 марта в общей сумме были отменены 216 рейсов. Возвраты оформлены на более 10 тысяч билетов.

Авиакомпаниям удалось проработать обходные маршруты для безопасного выполнения полетов. Уже сегодня вечером Шереметьево примет первые рейсы их Абу-Даби и Маската.

Напомним, под ракетным обстрелом после атаки США и Израиля оказались и жители Волгоградской области. Кому-то из волгоградцев пришлось пережить ночь под обстрелом в подземном паркинге.