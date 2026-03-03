



В Волгоградской области провалилась первая попытка властей найти подрядную организацию, которая бы построила 38 водопропускных сооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Согласно информации, размещённой на Госзакупках, ни одна компания не заявилась для участия в аукционе. Конкурс был признан несостоявшимся.

Как ранее сообщала редакция, власти планировали в течение четырёх лет построить на территории особо охраняемой зоны гидротехнические сооружения для пропуска и контроля наполняемости местных водоёмов в период весеннего паводка, что должно было положительно сказаться на сохранении уникального природного объекта. На эти цели из бюджета было выделено 2,4 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ ВО «ДВС».

Фото из архива ИА «Высота 102»