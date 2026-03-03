Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
Российские компании готовятся возобновить рейсы на Ближний Восток после закрытия воздушного пространства в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Минтрансе.  Как ранее сообщалось информагентством, российские и иностранные авиакомпании приостановили...
Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Под Волгоградом не нашлось желающих улучшить обводнение Волго-Ахтубинской поймы за 2,4 млрд рублей

Общество 03.03.2026 10:12
0
03.03.2026 10:12


В Волгоградской области провалилась первая попытка властей найти подрядную организацию, которая бы построила 38 водопропускных сооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Согласно информации, размещённой на Госзакупках, ни одна компания не заявилась для участия в аукционе. Конкурс был признан несостоявшимся.

Как ранее сообщала редакция, власти планировали в течение четырёх лет построить на территории особо охраняемой зоны гидротехнические сооружения для пропуска и контроля наполняемости местных водоёмов в период весеннего паводка, что должно было положительно сказаться на сохранении уникального природного объекта. На эти цели из бюджета было выделено 2,4 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ ВО «ДВС».

Фото из архива ИА «Высота 102»

Лента новостей

11:38
Волгоградка взыскала с УК ущерб от летающей песочницы
11:25
Продвинутым дояркам в Волгоградской области готовы платить более 100 тысяч
10:56
Андрею Бочарову презентовали модель народного мемориала в честь бойцов СВО
10:43
«Крупные игроки рвут на себе волосы»: в Волгограде накануне 8 Марта снизилась закупочная цена тюльпанов
10:34
В Урюпинске соцобъекты и жилые дома из-за аварии остались без воды
10:29
В Волгограде прощаются с погибшим на СВО полицейским Алексеем Звонковым
10:28
Волжанке грозит до пяти лет тюрьмы за фиктивную прописку нелегалов
10:23
В Ростовской области весной ожидается аномальное за 30 лет тепло
10:21
Волгоградскую область советуют туристам для отдыха на природе в марте
10:12
Под Волгоградом не нашлось желающих улучшить обводнение Волго-Ахтубинской поймы за 2,4 млрд рублей
10:11
Под Волгоградом продавец заплатит 5 тысяч за «Лунтика» без документов
10:00
Соревнования ко Дню шахтера стартовали в Волгоградской области
09:47
Массовые проверки продавцов цветов начались в Волгоградской области
09:34
Волгоградцев предупредили о фейковых цветочных онлайн-магазинах
09:32
КПД нового автобусного маршрута высчитали в Волгограде
09:29
Достают даже мелкие игрушки: волгоградские врачи рассказали, какую «запрещенку» проглатывают дети
08:26
В Волгоградской области неизвестные испортили портреты участников войны
08:21
В Волгоградской области в первые дни марта ожидают снег с дождем
07:44
В Минобороны сообщили о 16 сбитых над регионами страны беспилотниках
07:28
В Волгограде иск к экс-судье Сапеге рассмотрят в закрытом режиме
07:04
«Ситуация очень непростая»: турагент рассказала о возвращении застрявших в ОАЭ волгоградцев
06:51
Волгоградские кикбоксёры отличились на чемпионате и первенстве ЮФО
06:39
Волгоградцам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля
06:32
Судьбу приговора волгоградскому генералу Ивану Попову решат в конце апреля
06:07
В Волгоградской области на 4 часа объявляли режим беспилотной опасности
21:16
В Волгограде напавшему на полицейского дебоширу дали 2 года «строгача»
20:27
«Осталось на них накопить»: как волгоградский бизнес воспринял нашумевший закон «о вывесках»
19:44
Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
19:03
«Ротор 2» укрепляет состав
18:43
Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Скворец» погиб на СВО
 