



В Волгоградской области главу сельского поселения привлекут к уголовной ответственности за махинации. Мужчина вывел из бюджета средства, предназначенные на уборку дорог.

Эпизод произошёл в 2024 году. По данным правоохранителей, одна из организаций согласилась безвозмездно провести демонтаж местного ДК, позже глава заключил с компанией фиктивный договор на уборку дорожно-транспортной сети и подписал акты фактически невыполненных работ.

- На основании указанных подложных документов на расчетный счет подрядчика были перечислены бюджетные средства, которые в дальнейшем были обналичены и переданы обвиняемому. В результате преступных действий муниципальному образованию причинен имущественный ущерб, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, сейчас следственные действия окончены. Уголовное дело направлено в суд. Главе грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»