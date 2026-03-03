



Волгоградские туристы, застрявшие в ОАЭ из-за закрытия неба на фоне военной операции Израиля и США против Ирана, все еще ждут своего возвращения в Россию.

– На самом деле ситуация действительно непростая. Первый самолет вылетел в Москву из Абу-Даби еще накануне, но в стране застряло очень много туристов, - рассказывает представитель компании «ВолгоградТур» Светлана. – Точной информации о том, когда же они смогут вернуться домой, пока нет. В ожидании отправления горожане остаются в отелях. Несмотря на некоторые ограничения, они могут находиться не только в номерах. Сейчас им доступны и прогулки, и даже экскурсии.

Из-за событий последних дней в подвешенном состоянии находятся не только уже улетевшие в ОАЭ волгоградцы, но и туристы, только готовившиеся к теплому отдыху.

– Мы работаем сразу по нескольким направлениям. Это и помощь в возвращении тех, кто сейчас находится за рубежом, и урегулирование вопросов с транзитными пассажирами, – объясняет Светлана. – Конечно, немаловажным остается вопрос с уже забронированными турами. Тысячи людей оказались в подвешенном состоянии, а их долгожданные отпуска сейчас – под большим вопросом. Что касается самой туриндустрии, то мы в очередной раз проходим колоссальное испытание на прочность. Можно сказать, что вновь «закаляем сталь».

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в субботу, 28 марта. Утром в Росавиации сообщали о прокладке маршрутов в обход «горячих точек». Однако позже для безопасности полетов авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли свое воздушное пространство.

Что в последние дни происходило в курортном Дубае, корреспондентам ИА «Высота 102» рассказывали живущие там волгоградцы.

Фото Павла Мирошкина