Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который в декабре 2025 года забил до смерти пассажира автобуса в Советском районе Волгограда. Выяснять отношения мужчины, которые ранее друг друга не знали, начали в салоне общественного транспорта, а уже на остановке словесная перепалка переросла в драку.

Как сообщили в СУ СКР по региону, фигурант уголовного дела обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что вечером 22 декабря 2025 года в одном из городских автобусов между двумя пассажирами произошел бытовой конфликт. Оба вышли на остановке в Советском районе, где и произошла драка.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант нанес потерпевшему несколько ударов руками в область головы. Пытаясь уйти от конфликта, мужчина направился в сторону ближайшей улицы, однако был настигнут нападавшим - злоумышленник толкнул потерпевшего, в результате чего волгоградец упал на асфальт, получив тяжелую черепно-мозговую травму, - сообщили в СУ СКР по региону.

Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Ранее сообщалось, что фигурант уголовного дела является жителем Дубовского районе. Ранее он был судим.





