Серийный насильник из Беларуси предстанет перед судом в Волгограде

Следователи готовятся передать в суд уголовное дело в отношении рецидивиста, который нападал и насиловал женщин в Волгограде и Краснодаре. Обвиняемый уже ознакомился с материалами следствия, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Фигурант обвиняется в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также разбойном нападении (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что обвиняемый ранее был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений, в том числе на территории другого государства - Беларуси. В России у него не было постоянного места жительства и регистрации.

Напомним, в Советском районе Волгограда 6 июня 2025 года на железнодорожной платформе «Акварель» он напал на 19-летнюю девушку. После нескольких ударов и угрозы убийством он завел потерпевшую в безлюдное место и изнасиловал. Девушка попыталась убежать, но он снова ее избил, отобрал мобильный телефон и скрылся. Второе преступление насильник совершил на следующий день на железнодорожной станции «Ельшанка». На этот раз его жертвой стала 27-летняя женщина, которую он также завел в безлюдное место и изнасиловал. Его задержали 8 июня.

В ходе расследования уголовного дела был установлен еще один эпизод, который насильник совершил в Краснодаре 20 мая 2025 года. Там он пытался заманить в съемную квартиру 27-летнюю женщину, а когда она отказалась заходить в жилище, то пытался затащить ее туда силой. Однако потерпевшей удалось вырваться и убежать.

Коллаж V102.RU

