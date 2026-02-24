Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в Саратове
24 февраля СМИ сообщили сразу две громкие новости об отставке заместителя губернатора и назначении на этот пост мэра Саратова. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на главу региона...
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗО

24.02.2026 18:51
24.02.2026 18:51


В Волгограде продолжается расследование громкого уголовного дела об убийстве и расчленении женщины. В совершении бесчеловечного преступления подозревается супруг волгоградки – Сергей Орлов.

Как стало известно ИА «Высота 102» 24 февраля, жителю Кировского района Волгограда накануне продлили срок содержания под стражей. По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Орлов останется в СИЗО до 16 марта.


Сознался под давлением доказательств 

Жуткое преступление, напомним, произошло 14 декабря в одном из МКД на улице Быстрова в Кировском районе. Сергей Орлов в своей квартире прицельным выстрелом из травматического пистолета в висок убил супругу, с которой прожил более 20 лет. После этого он расчленил труп женщины на куски и выбросил их в Волгу, пытаясь избавиться от страшных улик, после чего обратился в полицию с заявлением о якобы пропаже жены. 

Однако оперативники и следователи быстро установили реальную картину произошедшего. Орлову не оставалось ничего другого, как признаться в жутком убийстве. 


Водолазы еще несколько дней вылавливали куски тела зверски убитой женщины в Волге.  

«Вряд ли это была ревность»

Никто из соседей даже не подозревал, что происходило за дверями квартиры, где жила тихая и незаметная семья. Жильцы никогда не слышали ни скандалов, ни ссор. В ту роковую ночь никто также не зафиксировал и звука выстрела. Дочь семейной пары жила в Санкт-Петербурге и не была свидетельницей произошедшего. 

Между тем, по данным источников ИА «Высота 102», супруги Орловы длительное время проживали, как это принято говорить, как соседи.

– Их уже семьей было сложно назвать, скорее соседями. Она ему не готовила, никаких близких отношений между ними не было, дочь в другом городе, – поясняют знакомые с ситуацией источники информагентства. – Что стало мотивом преступления? Вряд ли это могла быть ревность – погибшая страдала хроническими заболеваниями, которые сильно ограничивали ее повседневную жизнь. Скорее, это мог быть бытовой конфликт. Но так это или нет, озвучат по итогам расследования дела следователи.

Уточняется, что незадолго до убийства Орлов вернулся с вахты и практически все время проводил дома. 

Фото: ИА «Высота 102», ГКУ «Служба спасения»

24.02.2026 18:51
24.02.2026 13:50
24.02.2026 11:29
23.02.2026 12:22
22.02.2026 16:28
22.02.2026 15:46
21.02.2026 16:19
20.02.2026 20:15
20.02.2026 12:57
20.02.2026 12:08
19.02.2026 20:34
19.02.2026 15:25
19.02.2026 11:44
19.02.2026 08:00
18.02.2026 16:20
