Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗО

Как стало известно ИА «Высота 102» 24 февраля, жителю Кировского района Волгограда накануне продлили срок содержания под стражей. По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Орлов останется в СИЗО до 16 марта.

Жуткое преступление, напомним, произошло 14 декабря в одном из МКД на улице Быстрова в Кировском районе. Сергей Орлов в своей квартире прицельным выстрелом из травматического пистолета в висок убил супругу, с которой прожил более 20 лет. После этого он расчленил труп женщины на куски и выбросил их в Волгу, пытаясь избавиться от страшных улик, после чего обратился в полицию с заявлением о якобы пропаже жены.

Однако оперативники и следователи быстро установили реальную картину произошедшего. Орлову не оставалось ничего другого, как признаться в жутком убийстве.

Никто из соседей даже не подозревал, что происходило за дверями квартиры, где жила тихая и незаметная семья. Жильцы никогда не слышали ни скандалов, ни ссор. В ту роковую ночь никто также не зафиксировал и звука выстрела. Дочь семейной пары жила в Санкт-Петербурге и не была свидетельницей произошедшего.

Между тем, по данным источников ИА «Высота 102», супруги Орловы длительное время проживали, как это принято говорить, как соседи.

– Их уже семьей было сложно назвать, скорее соседями. Она ему не готовила, никаких близких отношений между ними не было, дочь в другом городе, – поясняют знакомые с ситуацией источники информагентства. – Что стало мотивом преступления? Вряд ли это могла быть ревность – погибшая страдала хроническими заболеваниями, которые сильно ограничивали ее повседневную жизнь. Скорее, это мог быть бытовой конфликт. Но так это или нет, озвучат по итогам расследования дела следователи.

Уточняется, что незадолго до убийства Орлов вернулся с вахты и практически все время проводил дома.

