Бастрыкин жестко отреагировал на стаю бродячих собак под Волгоградом

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело за ненадлежащий отлов безнадзорных собак в рабочем поселке Городище в Волгоградской области. Александру Бастрыкину на агрессивных животных и бездействие властей пожаловалась жительница региона.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, - говорится в сообщении Информационного центра СК России.

Так, по сообщению жительницы Городища, длительное время местных жителей терроризирует стая агрессивных животных без владельцев, которые регулярно нападают на людей.

Фото из архива V102.RU





