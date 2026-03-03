В Волгоградской области в первые дни марта ожидают снег с дождем





Зима, выдавшаяся в Волгоградской области как никогда морозной и снежной, похоже, растратила еще не весь свой порох. В первые дни марта в регионе прогнозируют не только весенние дожди, но и снегопады.

Сегодня днем в районах области ожидается снег с дождем и мокрый снег. При ветре с порывами до 15-18 м/с в воздухе у горожан все же окрепнет надежда на скорую весну – температура поднимется до +6.

- Завтра осадки в регионе сохранятся. Ночью и утром к снегу и снегу вперемешку с дождем добавится туман, - сообщают специалисты волгоградского ЦГМС. – Ночью температура опустится до пяти градусов мороза, днем же в Волгоградской области потеплеет до +3.

Погода в Волгограде к середине предпраздничной недели окажется чуть сдержаннее на "эмоции". По словам синоптиков, в городе на Волге не ожидается ни осадков, ни столь ощутимого потепления. Сегодня днем воздух прогреется максимум до +3, в среду – до двух градусов тепла.