Массовые проверки продавцов цветов начались в Волгоградской области

В Волгоградской области в преддверии Международного женского дня начались проверки продавцов цветов. В первую очередь их проверяют на законность торговли, наличие всех необходимых разрешений. Также важно, в каких условиях продаются цветы.

Как сообщили в администрации Волжского, в этом городе проверки осуществляют специалисты контрольного управления администрации вместе с полицией. Особое внимание уделяется точкам продажи роз и тюльпанов – эти цветы 8 марта пользуются повышенным спросом.

Нарушителям грозят штрафы по ст. 8.3 КоАП Волгоградской области (Осуществление торговли, организация общественного питания, предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для этого мест). Наказание для физических лиц предусматривает от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных – от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.





