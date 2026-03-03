Волгоградцев предупредили о фейковых цветочных онлайн-магазинах





В преддверии Международного женского дня мошенники создают поддельные сайты, которые копируют популярные онлайн-сервисы с целью обмана граждан. Об этом предупредили специалисты компании Mobile Research Group.

Злоумышленники заманивают горожан небывалыми скидками и акциями перед праздниками. После того, как жертва перечисляет деньги на неизвестные счета, с ним перестают выходить на связь.

Также в качестве подтверждения покупки мошенники могут попросить продиктовать смс-код, который дает им доступ к вашим онлайн-банкам.