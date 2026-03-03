



3 марта в Москве на площадке студии имени М.Б. Грекова состоялось совещание с участием губернатора Андрея Бочарова, членов оргкомитета и военных художников, посвящённое созданию у подножья Мамаева Кургана нового мемориала в честь подвига бойцов специальной военной операции по защите Донбасса. Руководителю была представлена рабочая модель скульптурной композиции.

- Мы увидели форму, предложенную художественной студией имени Грекова. Здесь в свое время работал великий скульптор Евгений Вучетич, который создал всемирно известный монумент на Мамаевом кургане, посвященный подвигу советского народа. И сегодня студия Грекова продолжает эту работу. Рассчитываю, что жители Волгоградской области оценят проделанную работу и примут ее как родную, - подчеркнул глава региона.

Полноценно композицию обещают представить жителям региона уже в ближайшее время, однако на продемонстрированном фрагменте можно разглядеть, что памятник, несмотря на современный образный ряд, пропитан христианскими мотивами. В частности, использована отсылка к образу Георгия Победоносца, сразившего змея.

Кроме того, чтобы монумент вписался в уже сложившийся облик Мамаева кургана, скульпторы обещают использовать схожие решения с теми, что были применены Евгением Вучетичем. В частности, новый объект будет также выполнен из бетона.

Отметим, в течение двух лет концепция нового памятника создавалась совместными усилиями жителей региона. За это время свои предложения направили 83 тыс. человек. Эскизы, которые легли в основу монумента, ранее получили одобрение бойцов СВО. Коллектив прославленной студии военных художников имени Митрофана Грекова подключился к проекту на финальном этапе.

Фото из архива ИА «Высота 102»