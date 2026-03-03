Волжанке грозит до пяти лет тюрьмы за фиктивную прописку нелегалов





В Волжском Волгоградской области полицейские вычислили местную жительницу, фиктивно приютившую в своём жилье нелегалов. Женщина прописала у себя троих узбекистанцев.

- Установлено, что 50-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию по месту пребывания троих граждан Республики Узбекистан в принадлежащем ей жилом помещении в городе Волжский. При этом фактически иностранцы по указанному адресу не проживали, намерения предоставить им жилое помещение для проживания женщина не имела, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, полицейскими в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»