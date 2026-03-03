



Кассационную жалобу волгоградского генерала Ивана Попова, приговоренного к пяти годам колонии общего режима, рассмотрят в Кассационном военном суде Новосибирска в конце апреля.

Материалы дела поступили в суд в начале февраля. Само же заседание назначили только на 23 апреля. Жалобу Ивана Попова, не согласившегося с решением Тамбовского гарнизонного военного суда, рассмотрит судья Александр Лебедев.

Родившегося в Волгоградской области генерала обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения. Составленный ущерб оценили в 100 миллионов рублей.

Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания «генерал-майор». Во 2-м Западном окружном военном суде это решение признали законным. Сам военнослужащий своей вины не признал. Во время заседаний он просил учесть свой боевой опыт и направить его в зону СВО.

- Иван Иванович считает приговор незаконным и необоснованным и воспринимает все происходящее, как досадное недоразумение. Он прекрасно понимает, что наступит день, когда он будет полностью реабилитирован, так как никогда в своей жизни не совершал ничего противозаконного, верой и правдой служа своему Отечеству, - комментировал адвокат бывшего командующего 58-й армии Сергей Буйновский. – Он также выражает глубокую благодарность и признательность за тысячи обращений наших сограждан в его поддержку.

В конце февраля защитник Ивана Попова передал в администрацию Президента 60 тысяч нотариально заверенных обращений горожан, не согласившихся с решением суда и удивившихся паузой с решением вопроса о возвращении бывшего командующего 58-й армией в зону боевых действий.

Фото Минобороны