Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
Российские компании готовятся возобновить рейсы на Ближний Восток после закрытия воздушного пространства в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Минтрансе.  Как ранее сообщалось информагентством, российские и иностранные авиакомпании приостановили...
Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Волгоградцам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля

Жителям Волгоградской области повысят социальную пенсию с 1 апреля. Как сообщили на официальном сайте Правительства РФ, размер индексации составит 6,8%. 

Так, с 1 апреля на 6,8% увеличится размер государственного пенсионного обеспечения целому ряду категорий граждан: 

  • военным, проходившим службу по призыву;
  • участникам Великой Отечественной войны;
  • гражданам, отмеченным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
  • летчикам-испытателям и космонавтам;
  • гражданам, пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах, и членам их семей.

Напомним, соцпенсия положена гражданам, у которых нет страхового стажа или его недостаточно для оформления страховой пенсии. Выплаты также получают россияне с инвалидностью и при потере кормильца. 

Право на выплаты имеют и граждане из числа малочисленных народов Севера, граждане, достигшие возраста 70 и 65 лет и лица без гражданства, проживающие на территории страны не менее 15 лет. 

08:25
Продвинутым дояркам в Волгоградской области готовы платить более 100 тысяч
07:56
Андрею Бочарову презентовали модель народного мемориала в честь бойцов СВО
07:43
«Крупные игроки рвут на себе волосы»: в Волгограде накануне 8 Марта снизилась закупочная цена тюльпанов
07:34
В Урюпинске соцобъекты и жилые дома из-за аварии остались без воды
07:29
В Волгограде прощаются с погибшим на СВО полицейским Алексеем Звонковым
07:28
Волжанке грозит до пяти лет тюрьмы за фиктивную прописку нелегалов
07:23
В Ростовской области весной ожидается аномальное за 30 лет тепло
07:21
Волгоградскую область советуют туристам для отдыха на природе в марте
07:12
Под Волгоградом не нашлось желающих улучшить обводнение Волго-Ахтубинской поймы за 2,4 млрд рублей
07:11
Под Волгоградом продавец заплатит 5 тысяч за «Лунтика» без документов
07:00
Соревнования ко Дню шахтера стартовали в Волгоградской области
06:47
Массовые проверки продавцов цветов начались в Волгоградской области
06:34
Волгоградцев предупредили о фейковых цветочных онлайн-магазинах
06:32
КПД нового автобусного маршрута высчитали в Волгограде
06:29
Достают даже мелкие игрушки: волгоградские врачи рассказали, какую «запрещенку» проглатывают дети
05:26
В Волгоградской области неизвестные испортили портреты участников войны
05:21
В Волгоградской области в первые дни марта ожидают снег с дождем
04:44
В Минобороны сообщили о 16 сбитых над регионами страны беспилотниках
04:28
В Волгограде иск к экс-судье Сапеге рассмотрят в закрытом режиме
04:04
«Ситуация очень непростая»: турагент рассказала о возвращении застрявших в ОАЭ волгоградцев
03:51
Волгоградские кикбоксёры отличились на чемпионате и первенстве ЮФО
03:39
Волгоградцам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля
03:32
Судьбу приговора волгоградскому генералу Ивану Попову решат в конце апреля
03:07
В Волгоградской области на 4 часа объявляли режим беспилотной опасности
18:16
В Волгограде напавшему на полицейского дебоширу дали 2 года «строгача»
17:27
«Осталось на них накопить»: как волгоградский бизнес воспринял нашумевший закон «о вывесках»
16:44
Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
16:03
«Ротор 2» укрепляет состав
15:43
Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Скворец» погиб на СВО
14:46
Сотрудник крупной телекомкомпании украл у волгоградцев 17 млн рублей
 