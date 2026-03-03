Волгоградцам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля





Жителям Волгоградской области повысят социальную пенсию с 1 апреля. Как сообщили на официальном сайте Правительства РФ, размер индексации составит 6,8%.

Так, с 1 апреля на 6,8% увеличится размер государственного пенсионного обеспечения целому ряду категорий граждан:

военным, проходившим службу по призыву;

участникам Великой Отечественной войны;

гражданам, отмеченным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;

летчикам-испытателям и космонавтам;

гражданам, пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах, и членам их семей.

Напомним, соцпенсия положена гражданам, у которых нет страхового стажа или его недостаточно для оформления страховой пенсии. Выплаты также получают россияне с инвалидностью и при потере кормильца.

Право на выплаты имеют и граждане из числа малочисленных народов Севера, граждане, достигшие возраста 70 и 65 лет и лица без гражданства, проживающие на территории страны не менее 15 лет.