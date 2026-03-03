



Едва ли не каждый день волгоградские врачи спасают детей, проглотивших батарейки, иголки или смертельно опасные магниты. По словам хирургов, счет времени в этом случае идет буквально на минуты.

- К сожалению, наше отделение принимает детей с инородными телами практически ежедневно, - рассказал детский врач-хирург клинической больницы скорой медицинской помощи № 7. – Самое страшное, когда речь идет о батарейках и неодимовых магнитах. Это не просто «проглотил и пройдет». Это часы, которые ведут к тяжелой инвалидности или летальному исходу. Родители часто недооценивают угрозу, а потом мы боремся за жизнь малыша.

Запретным, а от того еще более желанным «плодом» для детей становятся не только привычные батарейки. В «коллекции» детских хирургов – и крупные монеты, и детали конструктора, и булавки, и даже мелкие игрушки.

- Родителям кажется: «ребенок активен, его ничего не беспокоит, значит, все выйдет само». Это смертельное заблуждение, - говорят врачи. – Симптомы могут появиться, когда спасать будет уже некогда. Дисковые батарейки при контакте со слизистой вызывают электрохимический ожог и некроз тканей всего за два часа. Больше двух проглоченных неодимовых магнитов притягиваются друг к другу через стенки кишечника, вызывая перфорацию, перитонит и потерю части органа.

Родителей любознательных малышей просят убрать из их зоны видимости и досягаемости все опасные предметы. Если же ребенок все-таки попробовал несъедобную вещь, горожанам рекомендуют не тянуть с обращением к врачу.

- Не кормите, не поите ребенка, не давайте ему слабительные препараты или «хлебные корки», - настаивают специалисты. – Сразу же везите его в больницу или вызывайте скорую помощь. Время здесь исчисляется часами, и иногда и минутами. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь. Но давайте объединять усилия: ваша бдительность и наша помощь – залог здоровья вашего ребенка.

Нередко дети, активно изучающие мир, попадают к врачам и с химическим отравлением. Опасными игрушками в их руках становятся уксусная кислота, порошки, моющие средства и даже рюмки с алкоголем.

– Из года в год количество детей, поступающих к нам с отравлениями, остается примерно одинаковым – около шестисот человек, – рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» главный внештатный специалист-токсиколог волгоградского Облздрава Сергей Ларионов. – Чаще всего малыши достают из аптечек лекарства или находят бытовую химию, потому что их интересуют яркие упаковки, разноцветные таблетки в сладкой оболочке – поверьте, что-то горькое и невкусное ребенок быстро выплюнет. С началом весны волгоградцы выезжают на пикники и, теряя бдительность, не замечают, как их дети выпивают жидкость для розжига. Это очень опасно и может привести к развитию токсической пневмонии.