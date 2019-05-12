Школьница-велосипедистка попала под колеса автомобиля в Волгоградской области





Прогулка закончилась для девятилетней жительницы Кумылженского района на больничной койке. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, накануне около половины пятого вечера в хуторе Белогоровский школьницу сбила легковая машина. С травмами девочку госпитализировали в Михайловскую центральную районную больницу. Там врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и позвоночника, а также перелом ноги.