Происшествия

Школьница-велосипедистка попала под колеса автомобиля в Волгоградской области

Происшествия 12.05.2019 10:04
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12.05.2019 10:04


Прогулка закончилась для девятилетней  жительницы Кумылженского района на больничной койке. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, накануне около половины пятого вечера в хуторе Белогоровский школьницу сбила легковая машина. С травмами девочку госпитализировали в Михайловскую центральную районную больницу. Там врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и позвоночника, а также перелом ноги. 
В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что девочка каталась на велосипеде, когда на нее наехала “Шевроле Нива” которой управлял 55-летний мужчина.

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